'Earth tour', il chitarrista Joe Satriani fa tappa a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 29 APR - Joe Satriani, una delle figure più prestigiose della musica rock, arriva in Italia con il suo 'Earth Tour' e fa tappa al Teatro EuropAuditorium di Bologna il 2 maggio. Vero e proprio pioniere, nonché esempio di stile per tutti coloro che a lui si sono ispirati, Satriani è uno dei musicisti più acclamati al mondo, nato artisticamente negli anni '80, l'epoca d'oro dei chitarristi. Nella sua carriera trentennale ha venduto più di 10 milioni tra registrazioni dal vivo e album in studio, e ha ottenuto 15 nomination ai Grammy.

Originario di Long Island, classe 1956, Satriani comincia a suonare la chitarra da autodidatta a 14 anni, influenzato dal grande amore per Jimi Hendrix, e, dopo qualche anno inizia a prendere lezioni di jazz. Nel 1986 si unisce a The Greg Kihn Band, la sua prima vera opportunità, e nello stesso anno pubblica il primo full-length album da solista, "Not of This Earth". L'anno successivo pubblica il secondo progetto discografico "Surfing with the Alien", che lo trasforma in una vera superstar, e nel 1988 Mick Jagger gli chiede di accompagnarlo nel suo tour solista: il chitarrista accetta l'offerta partendo con il cantante e leader dei Rolling Stones per il Giappone. Tornato da quell'esperienza pubblica "Flying in a Blue Dream", in cui registra anche dei cantati, rivelandosi un successo: i singoli "One Big Rush" e "Big Bad Moon" entrano nella classifica Mainstream Rock di Billboard. Dopo aver realizzato nel '95 il sesto e omonimo album, Satriani fonda Tour G3, una tournée ideata con Steve Vai ed Eric Johnson con il fine di far conoscere al mondo i chitarristi più virtuosi della scena musicale rock: l'evento diventa una vera e propria istituzione e da allora ogni anno collabora con un diverso gruppo di chitarristi a rotazione.

I primi anni duemila sono tra i più produttivi per il chitarrista, che poi nel 2009 - insieme a Sammy Hagar e Michael Anthony, ex componenti dei Van Halen, e a Chad Smith, batterista dei Red Hot Chili Peppers - fonda il supergruppo Chickenfoot, con cui pubblica due album, continuando anche a lavorare ai suoi progetti da solista. Durante la pandemia Satriani ha composto l'album "The Elephants of Mars", uscito ad aprile 2022. (ANSA).