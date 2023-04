Uccise il gatto della moglie per ripicca, a processo 37enne

(ANSA) - RAVENNA, 28 APR - Per ripicca verso la moglie, che a suo dire non gli prestava sufficiente attenzione, le aveva ucciso il gatto. Di questo è accusato un 37enne di origine straniera residente a Roncalceci, frazione alle porte di Ravenna. Nel processo entrato nel vivo ieri mattina, l'imputato deve rispondere di uccisione di animale e maltrattamenti in famiglia. Le associazioni animaliste Enpa e Animal Protection si sono costituite parte civile.

L'episodio - come riferito dai due quotidiani locali ravennati - risale al primo marzo 2022. L'uomo, prima di accanirsi sulla bestiola, avrebbe pronunciato questa frase: "Guarda cosa faccio al tuo amore quando non mi stai a sentire o non mi guardi". Secondo quanto riferito in aula dalla donna, quel gatto, inizialmente randagio, lo aveva trovato tempo prima in una località rivierasca e aveva iniziato ad accudirlo e a dargli da mangiare.

Quel giorno la bestiola si trovava alla porta per potere entrare e sfamarsi. E' in quel momento che l'uomo - descritto come geloso e violento - si era arrabbiato non sentendosi adeguatamente preso in considerazione dalla donna: "Vedi? Guardi più il gatto di me…", le avrebbe detto prima di afferrare con decisione l'animale per poi tirarlo da una parte per la testa e dall'altra per le zampe posteriori fino a farlo soffocare. La donna ha riferito di avere a quel punto chiuso gli occhi. Il consorte sarebbe quindi sceso in giardino per scavare una buca: da quel momento l'animale era scomparso. L'imputato ha sempre negato di avere ucciso il gatto ventilando l'ipotesi di un allontanamento forse legato alla stagione degli amori. (ANSA).