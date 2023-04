Focus internazionale sui Balcani al 'Polis Teatro Festival'

(ANSA) - RAVENNA, 28 APR - Ravenna, con i suoi preziosi luoghi di cultura, diventa dal 2 al 7 maggio il palcoscenico di 'Polis Teatro Festival', che nella sesta edizione rafforza la vocazione di festival di teatro contemporaneo con un focus internazionale sui Balcani e un epilogo straordinario in collaborazione con Ravenna Festival il 10 e 11 giugno. La nuova edizione, con oltre 25 eventi diffusi tra Teatro Rasi, Artificerie Almagià, Mar - Museo d'Arte della città, Teatro Socjale e Teatro Alighieri, mette al centro i protagonisti della scena contemporanea europea, incentivando il dialogo tra culture e generazioni differenti di artisti, studiosi e spettatori. La direzione artistica è di Davide Sacco e Agata Tomsic/ErosAntEros.

Spettacolo simbolo è 'Dannato sia il traditore della patria sua!' del regista bosniaco-croato Oliver Frljić, uno degli artisti più provocatori del panorama teatrale europeo, lavoro sulla disgregazione dell'ex-Jugoslavia. Il drammaturgo kosovaro Jeton Neziraj, con lo spettacolo in prima nazionale 'Vergine giurata', affronta la tradizione albanese delle donne che decidono di vivere come uomini, mettendola in relazione con le questioni di genere e lo show business contemporanei, mentre Branko Šimić, originario di Tuzla (Bosnia), città gemellata con la Provincia di Ravenna, con l'installazione performativa 'Il minatore di Husino' rievoca, in chiave disco, la rivolta dei minatori di Husino (1920) per riflettere sulla transizione dal socialismo al post-capitalismo.

In un progetto dedicato alla storia dei paesi balcanici non poteva mancare lo spettacolo 'A come Srebrenica' interpretato da Roberta Biagiarelli, che dal suo debutto nel 1998 è stato replicato più di 600 volte in Italia e all'estero. In programma anche gli ultimi due lavori di ErosAntEros, la compagnia curatrice del festival: lo spettacolo multidisciplinare 'Libia', tratto dall'omonima graphic novel di Francesca Mannocchi e Gianluca Costantini, e 'Gaia', il nuovo spettacolo partecipativo e site-specific sul tema fondamentale dell'emergenza climatica che, coprodotto con Ravenna Festival, debutterà il 10 e 11 giugno al Teatro Alighieri. (ANSA).