Calano i contagi Covid in Emilia-Romagna, altri 32 morti

Tornano a calare i contagi Covid in Emilia-Romagna: negli ultimi sette giorni sono stati infatti individuati 1.594 nuovi casi di positività al Coronavirus, contro gli oltre duemila della settimana precedente, individuati sulla base di quasi ventimila tamponi. Sono morte 32 persone, dieci delle quali nel Bolognese.

Con i casi attivi che si attestano a 4.100, calano i ricoveri in terapia intensiva he sono 18 (cinque in meno di una settimana fa) mentre negli altri reparti Covid i pazienti positivi sono 546 (28 in più) (ANSA).