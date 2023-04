A maggio a Bologna da Bernabè a Brizzi danno voce ai libri

(ANSA) - MILANO, 28 APR - Dalla narrativa alla politica, dalla sostenibilità alla fotografia: spazia fra argomenti diversi a maggio 'Le voci dei libri', la rassegna di Coop Alleanza 3.0 organizzata a Bologna in collaborazione con il settore biblioteche e welfare culturale del Comune.

Sono otto gli appuntamenti del mese che inizieranno il 4 maggio alle 18 nella piazza coperta della Biblioteca Salaborsa, con Franco Bernabè e Massimo Gaggi che presentano "Profeti, oligarchi e spie. Democrazia e società nell'era del capitalismo digitale" (Feltrinelli). Il nove maggio Annalena Benini presenta il suo "Annalena" (Einaudi) con la scrittrice Silvia Avallone.

L' 11 maggio alle 18.30, all'Auditorium Mast, l'ex ministro Enrico Giovannini e Romano Prodi discutono di Europa e la sfida della transizione verso la sostenibilità occasione dell'uscita del libro "Una terra per tutti" (Edizioni Ambiente), un evento che rientra nell'ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile.

Il giorno dopo alle 18, nella piazza coperta della Biblioteca Salaborsa, si svolge la presentazione del catalogo pubblicato dalla Cineteca di Bologna in occasione della mostra "Bologna Fotografata. Persone, luoghi, fotografi" (allestita nel sottopasso di piazza Re Enzo) con Giuseppe Savini, Michele Smargiassi e Angelo Varni. Il 15 nella Sala Stabat Mater dell'Archiginnasio, Luciano Canfora presenta "Catilina: una rivoluzione mancata" (Laterza), mentre il 18 , nella piazza coperta della Biblioteca Salaborsa, Nicola Gratteri e Antonio Nicaso incontrano i lettori in occasione dell'uscita del volume "Fuori dai confini. La 'ndrangheta nel mondo". Sempre lì, il 23 maggio Martedì 23 maggio alle 18, nella piazza coperta della Biblioteca Salaborsa, Dario Nardella, sindaco di Firenze, presenta "La città universale. Dai sindaci un futuro per l'Italia e l'Europa" (La nave di Teseo) con Romano Prodi, Matteo Lepore, sindaco di Bologna e Isabella Conti, sindaca di San Lazzaro di Savena.

Il 31 maggio infine Enrico Brizzi incontra i lettori, in occasione dell'uscita del suo libro "Enzo. Il sogno di un ragazzo" (HarperCollins). (ANSA).