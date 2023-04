Un circo contemporaneo all'antica, rassegna a Mirandola

(ANSA) - MIRANDOLA, 27 APR - Quattro giorni di fantasia e suggestioni: dal 28 aprile all'1 maggio Mirandola (Modena) ospita la rassegna Un circo contemporaneo all'antica a firma Circo El Grito. Quattro spettacoli di altrettante compagnie - Uomo Calamita di Circo El Grito, Happiness di Compagnia Rasoterra, El Aletreo di Humberto Kalambres, Officina Oceanografica Sentimentale di Compagnia Samovar - si alterneranno nei quattro giorni ad orari diversi, e andranno in scena presso lo Chapiteau, l'Arena adiacente e la Roulotteatro allestiti nella zona della ex stazione degli autobus. I direttori artistici di Circo El Grito, Fabiana Ruiz Diaz e Giacomo Costantini, sono i fondatori non solo della compagnia ma anche del Sic (Stabile di Innovazione Circense, centro internazionale di produzione multidisciplinare dedicato al circo contemporaneo) premiato dalla Commissione ministeriale circhi con il punteggio più alto nella qualità artistica.

La rassegna presenta al pubblico una rilettura del circo attraverso una sezione di programmazione e di produzione in cui i principali protagonisti di questa antica arte mostrano la loro poetica, frutto della sperimentazione fra linguaggi diversi, come danza, teatro, musica e letteratura. Una nuova forma di spettacolo multidisciplinare, propulsore inesauribile della sperimentazione, come gli spettacoli di Circo El Grito hanno dimostrato in oltre 15 anni di attività. Nello chapiteau va in scena Uomo Calamita di Circo El Grito, uno degli spettacoli di punta della compagnia, in cui si intersecano musica, circo, illusionismo e letteratura (sul palco Giacomo Costantini, lo scrittore Wu Ming 2 e il musicista Fabrizio "Cirro" Baioni). Di lato al tendone un'arena a cielo aperto, con gradinate che ospitano 190 persone, dove vengono presentati la Compagnia Rasoterra con lo spettacolo Happiness e Humberto Kalambres con il suo El Aletreo. E poi un progetto speciale nello scrigno di una roulotte-teatro per uno spettacolo intimo di 15 minuti, dedicato solo a sette spettatori alla volta, quattro repliche ogni giorno, in cui la Compagnia Samovar presenta Officina Oceanografica Sentimentale. (ANSA).