Omicidio Alessandra: l'ex ai compagni, 'dite che ho sofferto'

"Ragazzi penso che ho preso la mia decisione... Mi sto convincendo sempre di più... Qualsiasi cosa succeda dovete promettermi che spiegherete alla gente che è successa perché ho sofferto molto e spiegargli che sono stato manipolato e non sono più capace di intendere e di volere in modo lucido". Le parole sono in un messaggio vocale che Giovanni Padovani, attualmente in carcere per l'omicidio dell'ex fidanzata Alessandra Matteuzzi, inviò il 15 giugno 2022 in una chat di gruppo con i compagni di squadra.

Padovani, calciatore dilettante, il 3 maggio sarà a processo davanti alla Corte di assise di Bologna per aver assassinato Alessandra, il 23 agosto 2022, con colpi di martello sotto casa della donna. Risponde di omicidio aggravato da premeditazione, futili motivi, stalking e legame affettivo.

Pochi giorni prima del messaggio, acquisito agli atti della squadra mobile che ha svolto le indagini, i due si erano lasciati e lui aveva già deciso di presentarsi a casa sua. Nei messaggi successivi aggiungeva che non aveva più niente da perdere e che lei avrebbe pagato. La chat termina con Padovani che dopo alcune ore informò i compagni: "Ragazzi mi sono tranquillizzato per ora, vi aggiornerò". Ma per gli inquirenti da lì in avanti fu un progressivo crescendo fino all'omicidio.

