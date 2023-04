Musica da ballo, il 28 maggio la prima edizione di Sanliscio

(ANSA) - GATTEO A MARE, 27 APR - Prende il via il 28 maggio a Gatteo a Mare (Forlì-Cesena) la prima edizione di 'Sanliscio', il Festival internazionale della musica da ballo, che proseguirà fino al primo giugno. La kermesse promossa dal comune romagnolo chiamerà a raccolta le più affermate orchestre di liscio. Il concept alla base della prima edizione porta la firma dell'ambasciatore di Visit Romagna per gli eventi di sistema, Claudio Cecchetto, che spiega: "Il nome scelto per la kermesse non è affatto casuale, ma strizza l'occhio in maniera ironica al festival musicale più famoso in Italia, con l'auspicio e la convinzione che questo possa essere l'anno zero di una rassegna dal respiro internazionale destinata a durare nel tempo". Direttore artistico del festival Moreno 'il Biondo': "Si parte con il doveroso omaggio all'Orchestra Casadei nell'anteprima del festival del 27 maggio, cui faranno seguito cinque serate di musica e ballo con i big del liscio negli stili, nelle tendenze musicali attuali e nelle contaminazioni che oggi caratterizzano questo genere musicale". (ANSA).