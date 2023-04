'Immobili fatiscenti nelle caserme Cc nel Forlivese'

Immobili fatiscenti, criticità strutturali e possibile presenza di eternit. E' la situazione segnalata dalla segreteria del Nuovo sindacato carabinieri di Forlì-Cesena in una nota al comando generale dell'Arma, in merito alla stazione di Predappio e altre stazioni distaccate del comando provinciale.

In particolare, proprio a Predappio, spiega il sindacato con il segretario provinciale Giorgio Serri, "sarebbe stata segnalata la presenza di eternit, circostanza che se confermata, si rivelerebbe un pericolo per la salute dei militari e delle famiglie che vivono in quello stabile".

Inoltre nelle altre stazioni, con minor numero di organico, "mancherebbe personale addetto alla spesa e alla distribuzione del vitto, problematica che non permetterebbe al personale militare di fruire di un pasto completo, per non parlare poi dell'aumento dei costi dei generi alimentari". Si tratta di "situazioni di evidente disagio che, per quanto rilevato dal sindacato, compromettono decisamente la salute e il benessere del personale, per il quale si richiede un'adeguata soluzione".

