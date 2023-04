Fotografia Europea indaga le visioni di un'identità inquieta

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 27 APR - Torma a Reggio Emilia dal 28 aprile all' 11 giugno Fotografia Europea, fresco vincitore dell'edizione 2022 dei Lucie Awards a New York, il premio più ambito nel settore, quale miglior Photo Festival of the Year.

L'evento è promosso e prodotto da Fondazione Palazzo Magnani insieme al Comune di Reggio Emilia e con il contributo della Regione Emilia-Romagna. Lo sguardo della 18/a edizione è diretto verso la più stretta attualità, dove le radici dell'identità individuale e sociale vengono messe costantemente alla prova.

Europe matters: visioni di un'identità inquieta è il tema cui fanno riferimento i progetti selezionati dalla direzione artistica del Festival, composta da Tim Clark, Walter Guadagnini e Luce Lebart.

Partendo da una riflessione sull'idea di Europa e sugli ideali che la costituiscono, le mostre mettono in luce domande sulla condizione attuale del mondo multiculturale e globalizzato, un mondo in cui l'Europa non esercita più quell'egemonia spirituale e materiale che per secoli le è stata riconosciuta. Gli artisti tracciano, attraverso il medium fotografico, "le linee dinamiche e incerte di un'identità sempre più mobile e variegata, con l'obiettivo di dare senso all' inquietudine che la attraversa".

Questa edizione comprende mostre personali di Mattia Balsamini, Jean-Marc Caimi & Valentina Piccinni, Camilla De Maffei, Mónica de Miranda, Samuel Gratacap, Ariane Loze, Roberto Masotti, Geoffroy Mathieu, Myriam Meloni, Simon Roberts, Alessia Rollo, Cédrine Scheidig, The Archive of Public Protests, Sabine Weiss, Yelena Yemchuk. In programma anche le collettive: Flashback. Scatti da Fotografia Europea 2007, Giovane Fotografia Italiana #10 - Premio Luigi Ghirri 2023, Masters of contemporary photography from the Ars Aevi Collection, Un piede nell'eden.

Luigi Ghirri e altri sguardi. 'Fotografia Europea' non è solo racconti visivi, ma anche percorsi sonori grazie a 'Fotofonia', festival di musica elettronica in quattro serate (28, 29, 30 aprile e 6 maggio) curate da Max Casacci, produttore e fondatore dei Subsonica. (ANSA).