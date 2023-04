F1: a Imola previste 170mila presenze nel weekend

"Sono oltre 170.000 le presenze complessive previste per il 'Formula 1 Qatar Airways Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna' a Imola, un risultato ottimo e che, a poco meno di un mese dallo svolgimento, supera già i numeri dell'edizione 2022". Lo dice il sindaco di Imola Marco Panieri, in vista del fine settimana del Gp, dal 19 al 21 maggio, all'Autodromo Internazionale 'Enzo e Dino Ferrari'.

"I numeri dell'indotto e della visibilità sui social e in tv confermano che il Gran Premio a Imola è uno dei più seguiti e apprezzati. Da questo punto di vista, la vendita dei biglietti riflette questa tendenza, della quale possiamo ritenerci soddisfatti e orgogliosi; siamo fiduciosi di superare, nei prossimi 20 giorni, anche le nostre migliori aspettative. Ci tengo a ringraziare Luca Cordero di Montezemolo per l'invito a recarsi qui a Imola che ha voluto rivolgere nei giorni scorsi a tutti i tifosi Ferrari".

Il consorzio territoriale Con.Ami, con i suoi 23 comuni aderenti, "ha già svolto e ha in programma oltre 8 milioni di euro di investimenti e intende mantenere gli ulteriori impegni assunti per il futuro con professionalità e celerità, sicuri che il vantaggio dell'indotto economico del Gran Premio di Formula 1 sia innegabile e del quale tutto il territorio circostante, non solo imolese, è partecipe". (ANSA).