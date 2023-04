Bologna premia Andrea Mingardi con la Turrita d'argento

Il cantautore e scrittore bolognese Andrea Mingardi ha ricevuto oggi pomeriggio dal sindaco Matteo Lepore, nella piazza coperta di Salaborsa, la Turrita d'argento, riconoscimento assegnato a persone, aziende, associazioni o istituzioni che abbiano contribuito al progresso di Bologna e che consiste in una riproduzione argentata della città, con mura e torri, in epoca medievale.

Nelle motivazioni, lette durante la cerimonia dalla delegata alla Cultura Elena Di Gioia, si traccia il percorso artistico di Mingardi, classe 1940, dal debutto discografico nel '63 ai Festival di Sanremo (tra cui l'edizione del '92 in coppia con Alessandro Bono), dal successo di 'Datemi della musica', brano del '76 riproposto anni dopo da Mina, alle collaborazioni con grandi artisti, da Gianni Morandi a Josè Feliciano, da Wilson Pickett a Lucio Dalla, alla canzone 'Amiche mai' interpretata da Mina e Ornella Vanoni. Alla lunga carriera di cantante e cantautore si aggiunge quella di scrittore, con undici libri all'attivo tra cui l'ultimo 'Così si suonava in Paradiso', l'impegno solidale (è stato tra i fondatori della Nazionale cantanti) e il suo professato grande tifo per il Bologna.

"Andrea Mingardi e Bologna: un connubio perfetto, quasi una simbiosi", recita ancora la motivazione. Mingardi "ha sempre regalato alla sua città il suo talento multiforme con grande generosità, con una capacità peculiare di farsi mediatore di linguaggi e di stili. Una presenza costante, capace di attraversare e unire le generazioni e i generi musicali. Ogni bolognese ha un ricordo legato a una sua canzone, a un suo concerto, a una manifestazione culturale da lui promossa.

Mingardi ha dato un importante contributo a Bologna, Città creativa della Musica Unesco". (ANSA).