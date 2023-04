Argerich e Chailly alla Sagra Musicale Malatestiana di Rimini

(ANSA) - RIMINI, 27 APR - Orchestre internazionali guidate da alcuni tra i direttori più affermati, solisti eccellenti e i giovani talenti, la musica che si intreccia con altri linguaggi artistici: tutto questo entrerà nel vivo a settembre con la 74esima Sagra Musicale Malatestiana di Rimini, in programma al Teatro Galli.

I concerti sinfonici iniziano con i musicisti del Peace Orchestra Project (7 settembre) diretti da Riccardo Castro, con una solista del calibro di Martha Argerich per il primo Concerto per pianoforte di Beethoven e un programma che si arricchisce del secondo Concerto per pianoforte di Dmitri Šostakóvič (solista Federico Gad Crema), della Sinfonia Un mondo nuovo di Nicola Campogrande e dell'ouverture dal Candide di Leonard Bernstein. Il 13 settembre torna a Rimini la Royal Philharmonic Orchestra guidata da Vasily Petrenko per la Seconda Sinfonia di Rachmaninov e il Concerto per violino di Ciajkovskij affidato a Julia Fischer. Alla musica del grande Nord guarda il programma proposto dalla Baltic Symphonic Orchestra diretta da Kristjan Jarvi in brani di Part, Grieg e Stravinskij.(22/9). Prestigiosa anche la presenza di Goto Midori nel concerto della Festival Strings Lucerne Orchestra (23 ottobre) dedicato a pagine violinistiche di Schumann e Beethoven, mentre sarà dedicato a Gustav Mahler il concerto che segna il ritorno dell'Orchestra Filarmonica della Scala con Riccardo Chailly (29 ottobre) sul podio per la Sinfonia N. 1 preceduta dal Preludio sinfonico composto da Bruckner. Infine, il debutto riminese di Beatrice Rana (28/11) assieme ai musicisti della Chamber Orchestra Europe diretti da Antonio Pappano in un programma che oltre al concerto di Schumann offre pagine di Elgar e Dvorak. La Sagra Musicale Malatestiana comprende, come di consueto, anche concerti da camera, spettacoli di danza e la messinscena di Perseo e Andromeda, la prima opera lirica composta da Salvatore Sciarrino. (ANSA).