Video-danza al museo per parlare di sicurezza sul lavoro

Il Museo del Patrimonio Industriale di Bologna ospita dal 28 aprile al 30 giugno la prima presentazione dell'installazione 'No Crash museum', un nuovo format ideato per portare nei musei i temi del mondo del lavoro attraverso l'arte, la performance e i nuovi media e coinvolgere i visitatori nel dibattito intorno alla prevenzione degli infortuni e delle malattie nei luoghi di lavoro, la cui importanza è riconosciuta dall'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.

L'installazione, prodotta dall'impresa creativa Imagem srl, è frutto di un progetto internazionale di video-danza nato nel 2020 e sviluppato con tre cortometraggi realizzati nell'ambito della campagna di sensibilizzazione 'Arte e/è Lavoro', una questione di accenti sui valori irrinunciabili di dignità e sicurezza, sulle morti bianche e sulla mancanza di diritti e di civiltà che queste vittime ricordano ogni giorno. Già presentati singolarmente, in occasione di eventi nazionali ed internazionali, i tre cortometraggi - 'No Crash, spazio risonante', 'Hope, apertamente' e '27 dollari, daydream' - sono ora raccolti per la prima volta in un suggestivo ambiente immersivo all'interno del museo.

Per celebrare la Giornata Mondiale per la Salute e Sicurezza sul Lavoro (28 aprile) e la Festa dei Lavoratori (1 maggio), l'inaugurazione si svolge giovedì 27 aprile alle 18.30 con la tavola rotonda 'Senza 28 aprile non esiste 1 maggio!', cui sono stati invitati rappresentanti del mondo del lavoro e dell'arte, dell'Università di Bologna e delle istituzioni. (ANSA).