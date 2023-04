Tram: Bologna, Lepore inaugura il cantiere della Linea Rossa

"È una giornata storica perché parte il cantiere del tram" della Linea Rossa, che attraverserà Bologna, "rendendola più sostenibile, con un risparmio di oltre 70mila tonnellate di Co2 all'anno". Lo ha detto il sindaco del capoluogo emiliano, Matteo Lepore, in occasione dell'avvio del cantiere a Borgo Panigale, dove sorgeranno il deposito dei mezzi, uffici, un parcheggio di interscambio con 380 posti e verrà creato un parco pubblico di 38mila metri quadri.

"Partiamo accanto al Villaggio Ina e domani daremo il via ai lavori al capolinea opposto, in zona Michelino-Fiera - ha aggiunto Lepore -. Sono due parti importanti di Bologna che finalmente grazie al tram si collegheranno, con un intervento che ci vede impegnati, anche grazie a risorse del Pnrr" per poco più di 300 milioni di euro e che dovrà essere completato entro il 2026. "Molti sindaci prima di me ci hanno provato, qualcuno il tram lo ha anche smontato, almeno potremo dire che la prima pietra l'abbiamo posata", ha proseguito sorridendo Lepore che ha tenuto a battesimo l'opera con l'assessore alle Opere pubbliche del Comune, Valentina Orioli e la presidente del quartiere Borgo Panigale Reno, Elena Gaggioli. Lepore ha ricordato come grazie al tram e al progetto del passante ferroviario "Bologna prenderà nuova vita" grazie alla mobilità elettrica. (ANSA).