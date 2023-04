'Come un'onda, come in volo' nel nome di Francesco Baracca

(ANSA) - LUGO, 26 APR - Un progetto espositivo intreccia storia, arte e mito a partire da due centenari strettamente connessi alla figura dell'aviatore lughese Francesco Baracca: la fondazione dell'Aeronautica Militare e la prima vittoria automobilistica di Enzo Ferrari al circuito del Savio a Ravenna, entrambi del 1923. A partire dal simbolo ed insegna dell'Asso dei cieli, il celebre Cavallino Rampante, una mostra - Come un'onda, come in volo (1923-2023). Cento cavalli per Francesco Baracca - ne svela origini e sviluppi tracciando un mappa che mette al centro questa immagine, affiancandola a una costellazione composta da una pluralità di rappresentazioni del cavallo, un atlante e linea del tempo che si ramifica fino ai nostri giorni per aprirsi infine alle arti visive contemporanee.

Nello specifico pittura e disegno, linguaggi inesauribili in grado di innescare un cortocircuito vitale tra passato, presente e futuro. L'esposizione sarà aperta al pubblico, con ingresso gratuito, dal 6 maggio al 24 settembre nel Palazzo della Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo.

La mostra comprende undici artisti del Novecento tra pittura e disegno, provenienti da collezioni private (Luigi Annibale Bergamini, Alessandro Bruschetti, Gian Carozzi, Gino Croari, Vittorio Guaccimanni, Marino Marini, Enzo Morelli, Claudio Neri, Domenico Rambelli, Orazio Toschi, Mario Schifano) e 53 artisti contemporanei con 23 dipinti, 28 disegni, una scultura e una fotografia. "Una mostra di grandissimo respiro che sviluppa un tema identitario per la città attraverso un percorso nel '900 e il contributo di tanti artisti contemporanei che hanno lavorato appositamente per questo progetto espositivo - spiega il sindaco Davide Ranalli - Siamo felici di offrire ai cittadini un nuovo luogo dove ampliare le nostre attività. Il dialogo che si creerà tra le opere e il contesto, con l'affaccio sulla piazza monumento realizzata da Domenico Rambelli, è di grande suggestione e ci permette di realizzare un altro tassello del museo diffuso sulla figura di Francesco Baracca". (ANSA).