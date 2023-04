Bologna intitola una piazza all'ex sindaco Giorgio Guazzaloca

Verrà intitolato all'ex sindaco di Bologna Giorgio Guazzaloca, nel sesto anniversario della sua scomparsa, il primo tratto di via IV Novembre, compreso tra le vie Massimo D'Azeglio e de' Fusari, notoriamente conosciuto anche con il nome di "piazzetta dell'Orologio" in pieno centro città. Il via libera alla proposta del sindaco bolognese Matteo Lepore, in accordo con la famiglia Guazzaloca, è arrivato nelle scorse settimane dalla Commissione Toponomastica così come il nulla osta della Soprintendenza. Ora la proposta passerà al Quartiere Porto-Saragozza per la richiesta di parere e poi in Giunta comunale.

"Giorgio Guazzaloca - è il commento del sindaco Matteo Lepore - è stato un protagonista unico della nostra città. Il suo amore per Bologna lo ha guidato nelle scelte che ha compiuto, prima come presidente di Ascom e poi come sindaco.

Vinse le elezioni perché seppe entrare in sintonia con le persone ed anche se allora fummo su fronti contrapposti, credo meriti di essere ricordato per lo spirito di servizio con cui servì le nostre istituzioni comunali nella massima carica.

Civico è chi ama la città e per essa si sacrifica. Giorgio Guazzaloca lo fu pienamente". (ANSA).