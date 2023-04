Bologna capitale dell'hip hop con Bolo One Move

(ANSA) - BOLOGNA, 26 APR - Cinquanta gruppi per un totale di circa 700 ballerini provenienti da tutta Italia arriveranno nel fine settimana, il 29 e 30 aprile, a Bologna per la dodicesima edizione di 'Bolo one move' (B1M), evento dedicato alla danza hip hop. Gli organizzatori, Marco Migliaccio e Simone Alberti assieme a Riccardo Puglisi del circuito Dance Plus, del quale Bolo One Move da qualche anno fa parte, nel presentare il progetto hanno sottolineato il desiderio di coinvolgere e creare relazioni tra persone appassionate e legate dall'amore per la cultura hip hop. "Non esistono stranieri, adulti, bambini, persone che parlano lingue differenti e provenienti da altre culture, ma individui che conoscono il solo linguaggio della danza e della musica per comunicare, e ciò non conosce limiti di alcun tipo", hanno detto, aggiungendo che l'attività sportiva è molto legata al mondo dello spettacolo oltre ad avere una forte valenza sociale.

Le due giornate di eventi prevedono, nella prima alla scuola Bologna Danza By Gymmoving, lo studio di vari stili attraverso workshop con ballerini e coreografi, questi ultimi anche giudici nella giornata di gare. Si inizierà con il funk, deu GoGo Cri, a seguire una lezione di Hip Hop con Nala (Parigi) e la lezione di house dance con Mamson (Parigi), infine il ballo col laboratorio coreografico di Riky Benetazzo. Il 30 aprile, giornata di competizioni, di gare coreografiche e battle di freestyle differenziati per età e stile, hip hop, house e all funky styles, ai quali potranno partecipare anche danzatori singoli. Al Palazzetto dello sport di Castenaso, appena fuori Bologna, i ballerini si misureranno con tantissimi talenti, pronti a esibirsi e dare il massimo per garantire uno spettacolo a tutto tondo. In giuria ci sarà Dudu, giovane talento, vincitore del circuito dance Plus 2022. Biglietti da 5 a 10 euro. (ANSA).