A Bologna quadruplicano le domeniche ciclabili

Dopo l'edizione sperimentale dello scorso anno, quadruplicano le domeniche ciclabili nel Bolognese.

Si tratta di quattro giornate tra maggio e settembre durante le quali alle bici sarà riservata tutta la careggiata stradale, lungo percorsi a chiusura temporizzata al traffico di circa 45 minuti a tratto. Le domeniche ciclabili sono manifestazioni non competitive, aperte a tutti, cittadini e turisti, per conoscere meglio in l'Appennino e la Pianura, con lentezza e in modo sostenibile.

La prima in programma é domenica 7 maggio in Val di Zena: dal Farneto a Zena per 15 chilometri, un dislivello di 200 metri e una durata media di 1 ora. Lo scorso anno la sperimentazione riguardò proprio questa valle e scatenò le polemiche di alcuni residenti contrari alla chiusura della strada; furono anche disseminate puntine sull'asfalto nell'ultimo chilometro: "La manifestazione lo scorso anno è stata condita da qualche polemica ma è andata molto bene perché parteciparono 800 persone. Il sabotaggio è stato un gesto grave - sottolinea Simona Larghetti, consigliera metropolitana con delega alla Mobilità ciclistica - In questo secondo anno, abbiamo lavorato per tempo con il territorio, coinvolto i ristoranti della zona, dialogato con tutte le associazioni e crediamo sarà una festa per tutti".

Il calendario prevede l'11 giugno l'anello di pianura da San Giovanni in Persiceto, 25 Km per circa 2 ore; il 9 luglio il Giro dei 3 Laghi (Brasimone, Suviana e Santa Maria) per 62 Km, 1100 metri di dislivello in circa 3 ore; per finire il 24 settembre lungo il circuito del Mondiale di Imola, partendo dall'Autododromo: 28 Km, 400 metri di dislivello in 2 ore. "Ci sono diverse esperienze in Italia e in Europa in cui le biciclette possono avere l'onore di riempire la careggiata - spiega Mattia Santori, presidente di Territorio Turistico Bologna Modena - crediamo di poterci permettere di avere 4 giornate in un anno così".

"Sono iniziative interessanti che fanno venire voglia di scoprire la bicicletta e di farlo in sicurezza, lungo un territorio molto bello", aggiunge Davide Cassani, presidente di Apt Emilia-Romagna. Ad ogni appuntamento sarà possibile noleggiare le bici, prenotandole in anticipo sul sito di eXtraBO. (ANSA).