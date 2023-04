Rapinata e investita in un parcheggio a Rimini, grave 87enne

Una pensionata di 87 anni, rapinata ed investita sabato a Rimini, è stata ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Bufalini di Cesena. Individuato il presunto responsabile, un 38enne originario del Napoletano, che si trova attualmente in carcere.

In base alla ricostruzione - come riporta la stampa locale - attorno alle 12 la donna, residente a Novafeltria, stava caricando la spesa in auto nel parcheggio de 'Le Befane' quando un uomo, passandole di fianco, le ha sottratto la borsa dal carrello prima di salire sulla propria auto. L'87enne, accorgendosi del fatto, si è lanciata contro il bandito che ha accelerato e sterzato scaraventando la donna a terra, la quale ha battuto la testa. Soccorsa da alcuni presenti, è stata trasportata d'urgenza in ospedale dai sanitari del 118. Le sue condizioni risultano gravi ma stazionarie con prognosi riservata.

Le indagini sono partite subito. La Squadra mobile della questura di Rimini ha raccolto alcune testimonianze sul posto e acquisito le immagini di videosorveglianza all'interno e all'esterno del centro commerciale. Risaliti alla targa del veicolo del fuggiasco, hanno scoperto che si trattava di un mezzo rubato. Nel giro di 24 ore, l'auto con a bordo il conducente che indossava gli stessi abiti del giorno prima è stata identificata e bloccata sulla A14.

Il 38enne, già noto alle forze dell'ordine, avrebbe ammesso le responsabilità. L'accusa a suo carico è di rapina aggravata e lesioni personali aggravate. Domani comparirà di fronte al gip per l'udienza di convalida.

"Attendiamo la possibilità per il mio assistito di poter manifestare la propria versione dei fatti, sicuri che la vicenda possa rientrare in una bravata", afferma il legale del fermato, Giordano Fabbri Varliero.