Il Trio Schultheiss, Savary e Maurizzi a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 25 APR - Il decimo concerto del cartellone dell'associazione Conoscere la Musica di Bologna, il 26 aprile alle 20,30 alla Sala Biagi (in via Santo Stefano 119), ha per protagonista il trio per pianoforte e archi formato da David Schultheiss (violino), Yves Savary (violoncello) e Pierpaolo Maurizzi (pianoforte). Si tratta di tre personalità musicali di tre paesi e scuole diverse, accomunati da una forte amicizia e da percorsi didattici paralleli: prime parti dell'Orchestra di Stato Bavarese di Monaco, il tedesco Schultheiss e lo svizzero Savary, raffinato camerista e fondatore del Trio Brahms, il bolognese Maurizzi.

A Bologna il gruppo suonerà due capolavori della musica di ogni tempo, il Trio in si bemolle maggiore Op. 99 D 898 di Franz Schubert e il Trio in si maggiore Op. 8 di Johannes Brahms. "Uno sguardo al Trio di Schubert, e tutte le angosce della nostra condizione umana scompaiono, e tutto il mondo è di nuovo pieno di freschezza e di luce", aveva scritto Robert Schumann nei panni di critico musicale sul "Neue Zeitschrift für Musik", mettendo in rilievo le caratteristiche di maggiore forza espressiva ("è attivo, virile, drammatico") di quest'opera composta l'anno precedente la morte del suo autore (1828) ma pubblicata postuma, rispetto al Trio Op. 100 pubblicato dieci anni prima e considerato da Schumann "passivo, femminile, lirico". Fu invece scritto a vent'anni nel 1853-54 il Trio in si maggiore Op. 8, primo grande brano da camera di Johannes Brahms, ricco quanto mai di slanci poetici e di un acceso romanticismo musicale. (ANSA).