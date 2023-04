Cartolina illustrata celebra 70 anni dell'Autodromo di Imola

(ANSA) - IMOLA, 25 APR - Una speciale cartolina illustrata per i 70 anni dell'autodromo di Imola, stampata in ventimila copie, sarà in distribuzione gratuita dai prossimi giorni negli uffici di IF-Imola Faenza Tourism Company. Realizzara da Elisa Lanconelli, illustratrice digitale, fotografa e creatrice di contenuti, la cartolina - presentata ufficialmente oggi pomeriggio - racchiude la storia dell'autodromo e del suo legame con la città: da Checco Costa ad Ayrton Senna, da Enzo Ferrari a Vittorio Adorni, passando per Ascari e i grandi concerti rock, lungo la strada che dal ponte di viale Dante, sul fiume Santerno, arriva in piazza Matteotti.

"Come Comune di Imola, Consorzio ConAmi e come Autodromo, abbiamo voluto aggiungere ai festeggiamenti del 70/o anno dell'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari una cartolina illustrata", spiega il sindaco Marco Panieri. "Un modo per valorizzare i brand Terre&Motori e The Sound of Imola e consegnare alla città un regalo che potesse rappresentare, in un'immagine, questi 70 anni di storia, passione ed emozioni".

"L'illustrazione - aggiunge Elisa Lanconelli - nasce dalla voglia di raccontare una storia di pura passione che appartiene alla mia terra. Settanta anni di entusiasmo, tenacia e personaggi grandiosi che hanno disegnato non solo le curve del circuito ma una 'strada' vera e propria. Ecco perché ho creato una 'strada' che ripercorre questi mirabolanti anni, da Checco Costa, Ascari, il campionato del Mondo su strada, Enzo Ferrari, Senna e i festival di musica che si snoda lungo le dolci colline imolesi per puntare verso il futuro, senza timore". Lanconelli aveva già illustrato i luoghi più simbolici della città nella mostra 'Imola ripiena' allestita durante il ' Baccanale 2022'.

(ANSA).