25 aprile: Lepore ringrazia Bernini e Bignami, piazza applaude

Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore (Pd), ha voluto ringraziare la ministra dell'Università, Anna Maria Bernini (Forza Italia), e il vice ministro delle Infrastrutture, Galeazzo Bignami (Fratelli d'Italia), che "sono voluti venire qui in piazza del Nettuno con noi a celebrare questa festa" del 25 aprile. Parole che sono state accolte da un applauso dai tanti bolognesi presenti.

Anche la presidente dell'Anpi Bologna, Anna Cocchi li ha citati: "La presenza dei rappresentanti del governo è un bel segnale - ha detto - La piazza deve essere la piazza di tutti.

Democrazia, libertà, rispetto della Costituzione sono fondamentali e da parte di chi ha giurato sulla Costituzione ci aspettiamo la presenza e la partecipazione a questo momento importante che è il 25 aprile".

"La memoria è il nostro orgoglio. Quella memoria che tutt'oggi difendiamo contro un velo di revisionismo e ipocrisia", ha detto ancora il sindaco Lepore, in un passaggio del suo intervento. Lepore ha voluto "ringraziare il nostro Capo dello Stato per la sua pervicace difesa della nostra Costituzione repubblicana e antifascista", ha aggiunto Lepore sottolineando come il presidente Mattarella sia costantemente impegnato nella "difesa della nostra patria dalla demagogia populista e antifascista".

Si sono registrate anche isolate contestazioni al presidente del Senato Ignazio La Russa. "Ignorante, infame, indegno, vile fascista, per Ignazio La Russa dimissioni subito", recitava un cartello di un manifestante. "La Russa dimettiti, fascista", ha gridato un'altra persona.