Ragazze denunciano abusi, Gip 'indagare per falso 2 agenti'

Iscrivere nel registro degli indagati per falso i due poliziotti intervenuti e svolgere una serie di indagini e verifiche entro due mesi. Lo dispone il Gip di Bologna Roberta Malavasi ordinando di proseguire gli accertamenti sulla denuncia per violenza sessuale, tortura e lesioni presentata da una giovane cubana, controllata e portata in Questura insieme alla sorella, nel novembre del 2020.

Per il gip, che non ha accolto la richiesta di archiviazione del pm, va sentita anche la donna che, persona offesa di violenza sessuale e secondo il codice rosso, doveva essere ascoltata entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato.

La giovane aveva dichiarato nella querela di aver perso i sensi dopo aver ricevuto un calcio in faccia mentre era ammanettata negli uffici e poi di aver subito l'abuso, mentre gli agenti avrebbero riferito che era stata lei a denudarsi e che le due erano ubriache.

Il giudice chiede di sentire testimoni (le persone presenti al momento del controllo in strada, gli equipaggi del 118, i medici del pronto soccorso) oltre che di acquisire documentazione amministrativa e le registrazioni del sistema di videosorveglianza della Questura e delle Volanti.

"Ciò che mi amareggia è il fatto che la Procura di Bologna abbia ignorato la legge sul codice rosso come rileva giustamente il Giudice. Non entro del merito, ma mi chiedo come mai. Se centrino il colore o la nazionalità delle donne coinvolte od il fatto che ad essere denunciati fossero operatori delle forze dell'ordine", dice l'avvocato Fabio Anselmo, difensore della giovane donna. "Le dovute indagini - continua il legale - avrebbero dovuto fugare ogni dubbio in un senso o nell'altro.

Ora tutti sono vittime dei dubbi che hanno lasciato irrisolti.

Mi chiedo: ma se ad essere coinvolte fossero state due ragazze americane sarebbe comunque andata così?". (ANSA).