Barista ferisce cliente durante una lite a Bologna, è grave

Una discussione fra il gestore di un bar e un avventore 'molesto' è degenerata in un'aggressione nel pomeriggio in via Massarenti, a Bologna. Ad avere la peggio è stato il cliente, un 63enne di origine tunisina, ferito a un bracciodal barista, un trentenne cinese.

Il ferito, portato dal 118 in ospedale in condizioni di media gravità, ha subito la recisione di un'arteria e si trova attualmente in prognosi riservata. Le feriti sarebbero riconducibili a cocci di una tazzina, ma la dinamica è da ricostruire.

Il barista è stato denunciato per lesioni personali dalla polizia, intervenuta sul posto. Da una ricostruzione dell'accaduto, fatta anche con ausilio delle telecamere, il cliente avrebbe creato disturbo nel locale lanciando una zuccheriera che era sul bancone. Ne è nata una lite con il commerciante, che ha a sua volta reagito provocandogli le lesioni. (ANSA).