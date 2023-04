Volontari ripuliscono il fiume, trovano otto chili di hashish

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 23 APR - Sequestro di droga nel greto del fiume Secchia, nel Reggiano. I carabinieri di Castellarano hanno recuperato otto chili di hashish nascosti tra la vegetazione. A scovarli sono stati i volontari dell'associazione 'Plastic Free' che avevano organizzato una giornata ecologica per raccogliere i rifiuti lasciati lungo l'area fluviale; durante le opere di pulizia hanno rinvenuto 11 panetti e hanno allertato il 112.

Secondo gli inquirenti, dall'ingente quantitativo si sarebbero potute realizzare oltre 8.000 dosi da un grammo per un valore complessivo di 80.000 euro se vendute sul mercato. La procura di Reggio Emilia ha aperto un'inchiesta affidando ai militari dell'Arma le indagini per risalire ai presunti narcotrafficanti. (ANSA).