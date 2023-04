La disco dei vip passa alla gestione dello stilista Cavalli

Lo stallo, andato avanti per alcune settimane dopo la convalida dello sfratto della precedente gestione (Hdp22 srl) per via di 142 mila euro di affitti non pagati, si è risolto con un accordo raggiunto venerdì sera con la proprietà dell'edificio. E così sarà una società legata allo stilista fiorentino Roberto Cavalli a subentrare nella gestione della celebre discoteca Pineta di Milano Marittima, sul litorale ravennate.

La gestione Cavalli - secondo quanto riferito dal Resto del Carlino - si era già assicurata la possibilità di subentrare nell'affitto del ramo d'azienda dopo la convalida del sequestro giudiziale scattato a inizio marzo su richiesta del liquidatore di Andromeda srl, fino al 22 marzo 2022 gestore del locale e dichiarata in liquidazione il 4 dicembre (debito di circa 1,5 milioni di euro). La cessione alla milanese Hdp22 per circa 47 mila euro in quota contanti non saldati al 31 dicembre scorso, era stata formalizzata davanti a un notaio di Arezzo, città d'origine del 42enne inquadrato come amministratore di fatto di Andromeda e presidente di Hdp22. Ciò assieme allo sfratto pendente, avevano alimentato la richiesta di sequestro da parte del liquidatore. (ANSA).