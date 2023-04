Famiglia in fila al ristorante aggredita, due denunce

Una famiglia composta da marito, moglie e figlio è stata aggredita mentre si trovava in fila al ristorante, a Ventasso, in provincia di Reggio Emilia.

Per i fatti del 2 aprile, al termine delle indagini, i carabinieri della stazione di Ramiseto hanno identificato e denunciato alla Procura un 35enne e un 37enne, entrambi residenti in un comune nell'Appennino, per i reati di di concorso in violenza privata, minaccia e lesioni personali Quando l'uomo si diresse alla cassa, per pagare la cena, uno dei due presunti aggressori avrebbe iniziato a insultarlo, per poi avvicinarsi e spintonarlo: cadde a terra e ebbe una prognosi di 37 giorni. Ci furono anche minacce, come "ti stacco la testa", "io ti uccido" e anche la moglie e il figlio della vittima, intervenuti per difenderlo, sono stati minacciati e aggrediti dai due denunciati. Furono chiamati i carabinieri, ma i due, all'arrivo di una pattuglia, se n'erano già andati.

A seguito dei fatti, i carabinieri hanno anche ritirato le armi regolarmente detenute dal 35enne. (ANSA).