Corpo trovato nel Trebbia, recuperato dai Vigili del fuoco

Un cadavere è stato rinvenuto nel fiume Trebbia, in provincia di Piacenza, nella tarda mattinata.

La salma è stata notata affiorare dall'acqua, nella zona di Bobbio, da alcuni bagnanti che hanno chiamato i carabinieri. I vigili del fuoco hanno raggiunto il cadavere in mezzo al fiume e lo hanno recuperato.

Sono in corso le indagini per risalire all'identità e alle cause del decesso che, dai primi accertamenti, risalirebbe già a qualche tempo fa.

Si tratta del secondo corpo non identificato trovato nelle ultime 24 ore nella provincia, dopo quello di ieri, in un campo agricolo, vicino a Piacenza. (ANSA).