Basket: Dinamo sconfitta, Bologna troppo forte

(ANSA) - SASSARI, 23 APR - Troppa Virtus per la Dinamo Banco di Sardegna che a Bologna lotta, tiene testa alla capolista per tre quarti di partita ma poi deve cedere alla superiorità degli avversari, e torna a casa sconfitta per 69-83.

L'assenza di Stefano Gentile, infortunato dell'ultima ora, toglie a coach Bucchi una rotazione fondamentale e alla squadra un apporto di energia importante.

Bologna parte col piede sull'acceleratore, una Dinamo inizialmente un po' spaurita paga dazio, e il primo quarto si chiude con le V nere avanti 22-12, grazie a un ottimo inizio di Hackett e Shengelia.

Nel secondo quarto l'ingresso in campo di Diop nelle file di Sassari rovescia l'inerzia della gara: i biancoblu dominano in difesa e sono implacabili in attacco. Bendzius (19 punti per lui a fine gara) segna triple a raffica e la Dinamo chiude il primo tempo avanti, con il punteggio di 39-38.

Al rientro in campo i sassaresi tengono ancora testa a Bologna rispondendo punto su punto. Nel finale di quarto però, con Diop in panca a rifiatare per la Dinamo, la Virtus piazza un parziale che vale il vantaggio per 53-63.

L'ultima frazione di gioco è senza storia: Bologna ha più cambi e più energia. La Dinamo si inceppa in attacco, complice la giornata infelice al tiro di Dowe e Jones. Diop (11 punti) sotto le plance e Robinson (15 punti) limitano i danni ma rientrare in partita è impossibile. Il finale dice Bologna 83 Dinamo 69. (ANSA).