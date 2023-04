Inaugurata nel Ravennate la ciclovia del Senio

(ANSA) - BOLOGNA, 22 APR - E' stata inaugurata la Ciclovia del Senio, un percorso di 10 chilometri, nel Comune di Castel Bolognese (Ravenna), che parte dalla storica diga Steccaia fino al Mulino Scodellino, costeggiando il fiume, e incontra il medievale Canale dei Mulini, una rete di percorsi che oggi si snoda per quaranta chilometri nel cuore della Romagna.

Realizzata con un contributo della Regione Emilia-Romagna di 380 mila euro e del Comune di Castel Bolognese di 240mila euro, la Ciclovia si inserisce in più ampio progetto di ritessitura della rete ciclabile del territorio. "Pedalare oggi sulla Ciclovia del Senio insieme ai cittadini è una festa doppia - ha detto all'inaugurazione il presidente della Regione Stefano Bonaccini - innanzitutto perché premia gli investimenti e la strategia della Regione verso un utilizzo sempre più importante delle biciclette per gli spostamenti quotidiani e nel tempo libero. E poi perché attraverso questi nuovi percorsi rafforziamo e valorizziamo il territorio in un'ottica sempre più sostenibile dal punto di vista turistico e ambientale".

All'inaugurazione hanno partecipato anche il presidente di Apt, nonché ex ct della nazionale di ciclismo Davide Cassani e il sindaco di Castel Bolognese, Luca Della Godenza. (ANSA).