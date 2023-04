A Bologna la street rave parade, 'più festoni meno Meloni'

È appena partita dai Giardini Margherita, a Bologna, la street rave parade che attraverserà le strade della città fino a sera, quando terminerà il proprio percorso al Parco Nord. Sono alcune migliaia i partecipanti, accorsi da varie parti d'Italia, che ballano seguendo gli oltre 10 carri dai quali viene diffusa musica techno. Alcuni di questi sono addobbati ispirandosi alla simbologia dei pirati, uno è stato attrezzato come fosse un veliero. "Più festoni meno Meloni", recita uno striscione esposto su uno dei carri.

L'obiettivo della street parade denominata "Smash repression" - è la seconda in città dopo quella che si è svolta lo scorso dicembre - è di protestare contro il cosiddetto decreto antirave, ma anche contrastare il proibizionismo legato sulle droghe.

Alla manifestazione, spiegano gli organizzatori sui propri canali social, è presente uno stand dedicato alla riduzione del danno legato all'uso di sostanze stupefacenti. Gli organizzatori della festa, scortata dalle forze dell'ordine, è di rivendicare l'autogestione delle cosiddette "feste libere". "Se ti senti in pericolo o molestata non isolarti - scrivono gli organizzatori - cerca di non lasciare sola la persona e rivolgiti al carro più vicino a te. Lì troverai persone con la fascia rossa che ti aiuteranno a risolvere il problema".

Il Comune di Bologna ha fatto sapere che ci saranno possibili disagi alla circolazioni e alcune linee bus saranno deviate. In prossimità dell'avvicinarsi del corteo alla Tangenziale, la Direzione 3/o Tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia disporrà la chiusura dell'uscita 7 bis SS64 Ferrara da entrambe le direzione e dell'uscita 7 Stalingrado centro da entrambe le direzioni. Ulteriori eventuali provvedimenti alla circolazione potranno essere adottati in relazione agli effettivi disagi registrati. (ANSA).