25 aprile: Cheap,a Bologna poster con donne della Resistenza

(ANSA) - BOLOGNA, 22 APR - I ritratti di cinque donne della Resistenza, cinque partigiane, protagoniste dei poster installati lungo le strade di Bologna e dell'Appennino Bolognese per ricordare il 25 Aprile. A celebrare così la festa della Liberazione, è Cheap, collettivo indipendente che promuove la Street Art come strumento di rigenerazione urbana e indagine del territorio. Il progetto nasce da una collaborazione con il Comune di Marzabotto e il 'Poggiolo Resistente', due delle diverse anime del Comitato Regionale per le Onoranze dei Caduti di Marzabotto che ha commissionato il lavoro a Cheap.

Partner del progetto anche l'Istituto Storico Parri di Bologna che ha fornito le foto originali delle schedine della Resistenza da cui Cheap è partita per rielaborare graficamente i manifesti e la campagna. Nei poster appaiono anche frammenti di testo, "per dignità e non per odio", "ai nostri posti ci troverai", "ora e sempre", versi liberi tratti dalla 'Lapide ad ignominia', la poesia che Pietro Calamandrei dedicò a Albert Kesselring, comandante dell'esercito tedesco durante l'occupazione Nazi-Fascista in Italia "In un momento in cui è in atto una demolizione del dato storico e politico della Resistenza - scrivono da Cheap - crediamo sia importante continuare ad alimentare la memoria attorno alla Liberazione e rilanciare le pratiche antifasciste, farlo partendo dal territorio e quindi celebrando le brigate partigiane e la Stella Rossa, ricordando gli eccidi che hanno colpito Montesole, Marzabotto, Grizzana Morandi, Monzuno. Come sempre, abbiamo voluto farlo anche da una prospettiva di genere per rendere visibile il contributo delle donne alla Resistenza" (ANSA).