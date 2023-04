Schiacciato da un tronco mentre taglia piante, morto 32enne

(ANSA) - PIACENZA, 21 APR - Un uomo di 32 anni è morto nel pomeriggio di oggi sulle colline di Bettola, in provincia di Piacenza. Pare sia stato schiacciato da un grosso tronco che gli sarebbe caduto addosso mentre tagliava alcune piante nei boschi della zona. Sul posto è intervenuta anche l'eliambulanza del 118 insieme ai Vigili del Fuoco ma per l'uomo non c'era più nulla da fare. I carabinieri della stazione di Rivergaro stanno ora ricostruendo la dinamica e le cause del tragico incidente.

