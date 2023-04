Prix Clara, arriva in Italia premio letterario per under 18

(ANSA) - PARIGI, 21 APR - Sbarca in Italia il Prix Clara, premio letterario per under 18, da 16 anni in Francia e già esportato in Germania. Ad illustrare la nuova iniziativa è stato il fondatore del Prix Clara, Bernard Spitz, uno dei dirigenti del Medef, la Confindustria francese. L'annuncio è stato dato oggi in un evento organizzato nel padiglione italiano del Festival del Libro di Parigi.

Ad illustrare la versione italiana del premio, che incoraggia gli adolescenti a misurarsi con la scrittura e a liberare la propria creatività, è stato il responsabile, lo storico delle religioni Alberto Melloni, che ha composto una giuria nella quale spiccano scrittori, giornalisti e intellettuali fra i quali Sandro Veronesi, Giuliano da Empoli, Teresa Ciabatti, Stefano Montefiori. In Francia, dove il premio è giunto alla 16/a edizione, ha vinto nel 2022 il racconto Perspectiva, dell'italiana Bianca Tarantelli, scritto in francese. "In Italia la premiazione si svolgerà a Bologna - ha annunciato Melloni - sede della casa editrice Marietti 1820 che pubblicherà il libro" con i racconti dei vincitori.

Il Prix Clara fu fondato da Spitz dopo la scomparsa della figlia Clara, scomparsa a soli 13 anni per una malformazione cardiaca.

Anche in Italia, come in Francia e in Germania, il premio contribuisce alla ricerca e sostiene i reparti ospedalieri di cardiologia pediatrica. (ANSA).