Posticipato a mercoledì lo sbarco dalla Humanity a Ravenna

Prosegue il viaggio della nave 'Mv Humanity 1' verso il porto di Ravenna con 69 migranti a bordo.

L'arrivo, fa sapere la Prefettura, è previsto per mercoledì verso le 14, e non lunedì come ipotizzato in prima battuta, a causa della diminuita velocità. La nave si muove infatti a circa 6 nodi e si trova ora a 45 miglia nautiche a sud delle coste maltesi, a 760 miglia nautiche dal porto romagnolo.

I migranti a bordo - di cui 34 con un'età compresa tra 18 e 25 anni, 14 tra 26 e 40 anni e 3 con più di 40 anni oltre a 18 minori non accompagnati tra i 14 e i 17 anni - sono di nazionalità eritrea, gambiana, gahanese, guineiana, maliana, nigeriana, senegalese, sudanese e togolose. Erano partiti dalle coste libiche a bordo di un piccolo gommone il 18 aprile scorso ed erano stati soccorsi dopo 19 ore passate in mare.

La macchina dell'accoglienza riunitasi ieri in Prefettura, è all'opera per tutti gli adempimenti necessari. Già lunedì si procederà con i primi allestimenti della Croce Rossa al teminal crociere di Porto Corsini. Saranno impegnati volontari, medici, infermieri, forze di polizia, vigili del fuoco, polizia locale, guardia costiera e Caritas secondo il dispositivo già collaudato nei precedenti due sbarchi a Ravenna di 31 dicembre e 18 febbraio. La cabina di regia in Prefettura sta coordinando tutte le fasi preliminari e le attività necessarie per l'accoglienza e la distribuzione sul territorio regionale secondo il piano di distribuzione predisposto dalla Prefettura di Bologna.

In quanto ai 18 minori non accompagnati, resteranno quasi tutti a Ravenna: in 15 saranno collocati al Nuovo Villaggio del Fanciullo, in 2 alla cooperativa Il Solco e uno nella rete Sai nazionale. (ANSA).