Medico arrestato chiede i domiciliari, giudici si riservano

(ANSA) - BOLOGNA, 21 APR - Il tribunale del Riesame di Bologna si riserva sul ricorso degli avvocati di Giampaolo Amato, Gianluigi Lebro e Cesarina Mitaritonna. L'uomo, medico bolognese di 64 anni, si trova in carcere con l'accusa di aver assassinato la moglie, Isabella Linsalata, nella notte tra il 30 e il 31 ottobre del 2021.

Al termine dell'udienza, durata circa un'ora e 30 minuti, gli avvocati hanno affermato di aver chiesto "anche i domiciliari" per l'uomo, ma i giudici del collegio si sono riservati. A quanto si apprende, durante l'udienza i legali dell'uomo avrebbero discusso solo in merito alle esigenze cautelari.

(ANSA).