Covid: tornano a crescere i contagi in Emilia-Romagna

(ANSA) - BOLOGNA, 21 APR - Tornano a crescere, in Emilia-Romagna, i casi di positività al Coronavirus: dopo che nelle ultime settimane si erano registrati circa 1.400-1.500 contagi a settimana, negli ultimi sette giorni, secondo il bollettino della Regione, i positivi sono stati 2.129, sulla base di circa 35mila tamponi registrati. Sono morte 15 persone che avevano contratto il virus, mentre i casi attivi sono circa 4mila.

In crescita anche i ricoveri: nelle terapie intensive ci sono 23 pazienti (cinque in più rispetto alla settimana scorsa) mentre negli altri reparti Covid i positivi sono 518 (+82) (ANSA).