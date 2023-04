Cagliari in trasferta a Parma in campo e anche a tavola

(ANSA) - CAGLIARI, 21 APR - Cagliari in trasferta a Parma non solo al Tardini, ma anche nel campo dell'enogastronomia. Show cooking della vigilia all'Hotel de la Ville di Parma, quartier generale in occasione della trasferta contro i gialloblù ducali per la 32esima giornata del campionato di Serie B.

Nell'ambito della partnership tra Cagliari Calcio e Regione Autonoma, "spettacolo" culinario a cura dello chef del club rossoblù William Pitzalis. Piatti con l'utilizzo esclusivo di prodotti di eccellenza del territorio sardo: dalle cozze al carciofo locale, la tradizionale "fregula" (tipica pasta di semola), il torrone barbaricino, pane carasau, pecorino, olio, salsiccia, mirto e tanto altro.

Un evento a beneficio di appassionati, cultori del buon cibo e del vivere sano: una degustazione legata anche al tema della longevità e della blue zone sarda. (ANSA).