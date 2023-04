Bracconieri con elettro-storditori per pesci, 5 denunciati

(ANSA) - BOLOGNA, 21 APR - Cinque pescatori di frodo sono stati denunciati dai carabinieri forestali in provincia di Ferrara. Si tratta di un gruppo di romeni, tra i 20 e i 44 anni, di cui due già conosciuti ai militari, intercettati nel territorio di Codigoro, località Torbiera.

Quando sono stati bloccati, sono stati loro sequestrati due elettro-storditori di costruzione artigianale, due batterie per auto, due gommoni gonfiabili, due guadini, l'auto utilizzata per il trasporto, e circa 200 kg di carpe. Quelle ancora vive sono state reimmesse in acqua, alcune di quelle morte inviate a un laboratorio per svolgere esami e altre smaltite. I cinque sono stati denunciati a piede libero per i reati di bracconaggio ittico e maltrattamento animali. (ANSA).