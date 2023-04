Attese 50mila persone per il concerto di Springsteen a Ferrara

(ANSA) - BOLOGNA, 21 APR - Attese circa 50.000 persone, il 15% dall'estero; 579 operatori a disposizione del pubblico; 180 agenti di Polizia Locale cui si aggiungono le forze dell'ordine e i componenti di tutto il comitato operativo; 150 volontari di Protezione Civile. E poi, 11.000 nuovi parcheggi su 8 nuove aree sosta individuate e prenotabili online, di cui una riservata alle persone con disabilità e volontari Unitalsi a servizio ; 32 navette attive in città e una zona rossa, dove non sarà possibile accedere con le auto, in tutte le zone limitrofe all'area del concerto. Ferrara è pronta ad accogliere Bruce Springsteen che, con la sua E Street Band, suonerà il 18 maggio al parco Urbano del capoluogo estense prima tappa italiana del rocker americano che torna nel Belpaese dopo sette anni. Il piano della viabilità, stilato per l'occasione, è stato illustrato oggi a Palazzo Municipale e prevede - dalla mezzanotte del 18 maggio e fino alla fine del flusso di persone al termine del concerto, indicativamente all'alba del 19 maggio, l'istituzione di una zona rossa - nell'area dello spettacolo - monitorata da 20 telecamere di sicurezza. Al riguardo, spiegano dall'Amministrazione comunale ferrarese, si sta valutando, in quella giornata, la possibile didattica a distanza per gli studenti delle scuole Carducci. L'intero perimetro che abbraccia la zona rossa sarà costantemente monitorato da 20 telecamere di sicurezza. Sul fronte dei parcheggi, gli stalli potranno essere riservati sulla piattaforma Park for fun - con un Qr code che condurrà i conducenti verso le destinazioni prenotate - e tutte le aree disporranno di bagni chimici. I parcheggi disporranno del servizio navetta: nel dettaglio sono 32 quelle complessivamente previste "Sarà un evento di straordinaria portata - osserva in una nota il sindaco di Ferrara, Alan Fabbri - e ringrazio le centinaia di professionisti, operatori, tutto il personale coinvolto e i volontari. Abbiamo cercato di limitare al massimo i disagi e - conclude -siamo certi della collaborazione di tutti, che ringrazio anticipatamente". (ANSA).