Arrestato a Reggio Emilia con 3 kg hascisc e marijuana

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 21 APR - La Polizia ha arrestato a Reggio Emilia un 27enne nigeriano trovato in possesso di tre chili di droga tra hascisc e marijuana. Il giovane è stato sorpreso intorno alla mezzanotte di ieri dalle Volanti della Questura in viale Regina Margherita, a ridosso del centro città, mentre cambiava direzione a piedi alla vista delle forze dell'ordine. Gli agenti lo hanno fermato per un controllo e si sono insospettiti del suo stato d'agitazione, alla richiesta di motivazioni della sua presenza lì. Dalla perquisizione è emersa una sostanza di tipo marrone che poi è risultato essere hascisc per un quantitativo di 53 grammi, oltre ad altri 1,3 grammi suddivisi già in involucri presumibilmente pronti per la vendita, ma anche 1,2 grammi di marijuana, la somma di 490 euro in contanti e un mini telefonino cellulare che non avrebbe potuto possedere in quanto destinatario di un avviso orale del questore, emesso in data 21 settembre 2021, nel quale si prescriveva il divieto di utilizzare qualsiasi apparecchio radiotrasmittente visti i precedenti specifici in materia di doga. Infine è scattata anche una perquisizione domiciliare dove sono stati sequestrati 3 kg di marijuana e hashish. Il 27enne è finito in manette con l'accusa di traffico di sostanze stupefacenti. (ANSA).