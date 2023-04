Ragazzina ha malore davanti a scuola, salvata con defibrillatore

Una ragazzina di undici anni che ha avuto un malore all'uscita da scuola è stata soccorsa da un equipaggio della polizia locale che, quando la minorenne si è accasciata a terra è intervenuto prima praticando un massaggio cardiaco e poi con il defibrillatore. È successo intorno alle 14 davanti a una scuola media di Vignola, in provincia di Modena. A dare l'allarme è stato un genitore che si è subito reso conto di cosa stava succedendo. Una infermiera presente sul posto ha coadiuvato l'operatore della polizia locale nel praticare il massaggio cardiaco. Giunti sul posto, gli operatori del 118 hanno rianimato la undicenne utilizzando un defibrillatore della scuola. La undicenne è fuori pericolo, ricoverata al Sant'Orsola di Bologna.

"A nome della comunità vignolese esprimo un sentito ringraziamento e sincera gratitudine verso tutti coloro che, con un impeccabile impegno congiunto, sono intervenuti per soccorrere questa ragazzina colta da malore - afferma la sindaca di Vignola Emilia Muratori - Gli agenti di polizia locale, gli infermieri e il medico del 118, la dirigente e tutto il personale scolastico sono intervenuti con prontezza, competenza ed estremo sangue freddo, pur nella drammaticità della situazione. Facciamo gli auguri di pronta guarigione alla studentessa e siamo vicini alla sua famiglia in questo momento così delicato".