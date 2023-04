Mostra su Ugo Guidi a Comacchio nel centenario della nascita

(ANSA) - COMACCHIO, 20 APR - Dopo la mostra organizzata a Palazzo Bellini nel 2005, ad un secolo dalla nascita di Ugo Guidi (1923-2007), nella galleria comunale vengono esposte le piu belle opere del Maestro, nativo di Comacchio.

L'inaugurazione è in programma sabato 22 aprile alle 11.

La Mostra, che celebra i 100 anni di Guidi e sarà visibile fino al 26 agosto, intende essere ricordata, anche attraverso il catalogo, come una completa rappresentazione delle varie espressioni artistiche in cui, dagli anni 40 sino ai primi anni del 2000, si era cimentato l'artista e che gli hanno permesso di essere considerato un importante pittore del secondo novecento Bolognese.

Grande ritrattista e paesaggista, di copiosa produzione, la sua opera segna con una precisa atmosfera la storia artistica di queste terre, di impronta post impressionista e figurativa e di grande godibilità. (ANSA).