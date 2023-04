Il Cammino del Santo Marino nei luoghi sacri da Rimini al Titano

Presentato, a San Marino, il Cammino del Santo Marino, un itinerario di oltre 80 chilometri che attraversa i luoghi sacri di San Marino e Montefeltro. Si tratta di un progetto della segreteria di Stato per il turismo, realizzato con la collaborazione della segreteria di Stato per la Cultura e della segreteria di Stato per il Territorio, in sinergia con la diocesi di San Marino-Montefeltro.

Il Cammino del Santo Marino è un itinerario da percorrere a piedi o in alcuni tratti in bicicletta, tracciato, curato e accessibile che parte da Rimini e raggiunge il Titano, San Leo, Pennabilli e diverse località dell'area di San Marino e del Montefeltro note per il loro valore religioso, storico, culturale, naturalistico e paesaggistico.

I Comuni e i territori coinvolti, spiegano dalla piccola Repubblica, sono anche quelli del Tavolo Turistico Territoriale - The Lovely Places che valorizza la promozione turistica di territori limitrofi e di progetti che comprendono anche il wellness, i percorsi nella natura e i cammini.

Il Cammino del Santo Marino ripercorre di fatto i passi del santo fondatore della Repubblica, partendo virtualmente da Arbe, terra natia del Santo, dove è stata posta la prima targa che celebra e segnala il Cammino, ma nel concreto si sviluppa a partire da Rimini su un percorso della lunghezza totale di 80 chilometri da dividere in 4 tappe.

Nel dettaglio dal mare si sale attraversando Santarcangelo di Romagna, Poggio Torriana e Verucchio fino all'ingresso nella Repubblica di San Marino e alla scalata del Monte Titano da dove si prosegue verso Sassofeltrio, San Leo e Maiolo per poi raggiungere Pennabilli, sede vescovile della Diocesi.

Alla presentazione del Cammino hanno partecipato, tra gli altri, i Capitani reggenti di San Marino, il segretario di Stato al Turismo, Federico Pedini Amati e i vescovi di San Marino Montefeltro e Rimini, Andrea Turazzi e Nicolò Anselmi. (ANSA).