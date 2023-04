Giorgio Armani laureato honoris causa nella sua Piacenza

Nella sua Piacenza, dove è nato l'11 luglio 1934, lo stilista Giorgio Armani riceverà giovedì 11 maggio dall'Università Cattolica del Sacro Cuore la Laurea honoris causa in Global Business Management. La cerimonia si svolgerà al Teatro Municipale.

Dopo il saluto del Rettore Franco Anelli, la preside della Facoltà di Economia e Giurisprudenza, Anna Maria Fellegara leggerà le motivazioni con cui la Facoltà ha attribuito il riconoscimento accademico a un imprenditore divenuto protagonista del global business grazie alle sue straordinarie capacità creative, organizzative e strategiche. Seguirà l'intervento di Giorgio Armani.

Nato a Piacenza nel 1934, Giorgio Armani è cresciuto in città, dove ha frequentato il Liceo scientifico Lorenzo Respighi prima di trasferirsi a Milano con la famiglia. Divenuto stilista e imprenditore, è il fondatore di un marchio che è autentico simbolo del Made in Italy. Oggi è Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Armani, tra le aziende della moda e del lusso leader nel mondo, con 8.304 dipendenti e 9 stabilimenti di produzione. A Piacenza Armani è tuttora legato da uno stretto legame affettivo, soprattutto al borgo di Rivalta dove è seppellita la mamma e dove Armani va spesso a pranzo. (ANSA).