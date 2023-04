Carro deragliato, disagi in stazione a Bologna per ritardi

Disagi in stazione a Bologna a causa di un deragliamento di un treno merci, all'altezza della stazione di Firenze Castello, che ha provocato la cancellazione di alcuni treni. Si tratta, soprattutto, dei treni ad alta velocità, ma anche alcuni Intercity e regionali, provenienti da Roma e Napoli, con direzione Milano e Torino, e viceversa. Nella sala di attesa della stazione ad alta velocità i passeggeri stanno chiedendo informazioni per capire come e quando verrà ripristinato il servizio.

Si resta in attesa di informazioni sul ripristino della linea. "Noi dovevamo andare a Torino con il treno delle 9,51 - spiega un uomo, che sta viaggiando con sua moglie - ma purtroppo ci siamo trovati questa sorpresa. Ora non sappiamo quando tempo dovremo attendere prima di riuscire a partire". (ANSA).