Appartamento in fiamme, varabiniere salva proprietario e vicina

Ha portato in salvo l'abitante di un appartamento andato in fiamme,in via Ravenna a Fossanova San Marco, frazione di Ferrara, e l'anziana vicina di casa.

Protagonista della vicenda un Carabiniere, libero dal servizio e residente nella zona. Il militare, messe al sicuro le due persone, ha chiuso il gas e la corrente e ha chiamato i Vigili del Fuoco. Sul posto anche i sanitari del 118 per visitare il proprietario dell'appartamento rimasto leggermente intossicato dal fumo sprigionato dal rogo all'interno del locale. (ANSA).