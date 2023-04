'Vulandra', 150 aquilonisti da Italia ed Europa a Ferrara

Torna il Festival internazionale degli Aquiloni 'Vulandra 2023', protagonista dal 22 al 25 aprile al Parco Urbano Giorgio Bassani di Ferrara. La manifestazione è alla 43/a edizione, "un numero importante, da record mondiale - sottolinea l'assessore comunale allo sport Andrea Maggi - Significa che c'è continuità e un gruppo con basi solide non solo di passione, ma di impegno, tempo investito e organizzazione". Il Festival è a ingresso gratuito e si configura come un momento di aggregazione per famiglie, oltre ad appassionati e professionisti di aquiloni provenienti da tutto il mondo.

Con un'affluenza media di 25mila persone, il festival di aquiloni più longevo d'Europa quest'anno annovera la partecipazione di circa 150 aquilonisti provenienti da Italia (Veneto, Lombardia, Toscana, Emilia Romagna, Marche, Lazio, Piemonte) ed Europa (Germania, Austria, Francia, Svizzera, Portogallo), che offriranno al pubblico lo spettacolo delle loro esibizioni. Quattro giorni di volo libero e dimostrativo, esibizioni di volo acrobatico e non, laboratori creativi e sostenibili dedicati a infanzia e adolescenza, attività motorie e sportive, aggregazione e socialità, anche grazie alla presenza dell'area ristoro. Come ogni anno il festival intende avvicinare all'arte dell'aquilonismo i numerosi bambini che vi partecipano: per questo, tutti i giorni sarà possibile partecipare ai laboratori gratuiti di costruzione di aquiloni. (ANSA).