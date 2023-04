Immagini e documenti della rivolta popolare a Parma nel 1922

(ANSA) - BOLOGNA, 19 APR - Arriva nella sede della Regione Emilia-Romagna 'Alle barricate! Parma, Agosto 1922: la città, i protagonisti, la memoria', la mostra, in occasione del centenario, che celebra la rivolta popolare avvenuta nella città ducale tra l'1 e il 6 agosto 1922. L'esposizione, curata da Margherita Becchetti, William Gambetta e Francesca Magri e promossa dalla Fondazione Cariparma e dal Centro studi Movimenti, dopo il successo a Palazzo Bossi Bocchi di Parma viene allestita negli spazi espositivi dell'Assemblea legislativa, in viale Aldo Moro a Bologna. Inaugurazione venerdì 21 aprile alle 11; l'esposizione, aperta fino al 4 maggio, è visitabile dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18, con ingresso libero.

All'inizio di agosto del 1922 gli Arditi del Popolo, comandati da Guido Picelli, riuscirono a respingere l'attacco delle truppe fasciste comandate da Italo Balbo grazie alle barricate che vennero erette in tutti i punti di accesso ai quartieri popolari di Parma. La mostra racconta quegli avvenimenti dal punto di vista storico, sociale e dei luoghi attraverso immagini fotografiche, dipinti, documenti, pannelli didattici e video. (ANSA).